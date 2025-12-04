Премьера спектакля Игоря Верника состоялась в Москве

В Центральном Доме актера в Москве прошла премьера спектакля "Личное дело Игоря Верника. Статья: о растрате любви в особо крупном размере". Это музыкально-театральная импровизация, ее финал заранее не знал никто, даже сам автор.

Стихи и музыка Верника перемежались с диалогом со зрителями, которые сами стали частью спектакля. Из гостей они превратились в присяжных заседателей, свидетелей и обвинителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.