Песня на башкирском языке вошла в глобальный рейтинг Shazam

Российская группа Ay Yola из Уфы попала в глобальный музыкальный чарт Shazam с песней Homay. Композиция на башкирском языке посвящена героине эпоса – дочери царя птиц и солнца.

Сейчас трек занимает седьмое место в мировом рейтинге, обгоняя известных артистов, в том числе Леди Гагу. В соцсетях песню активно используют в видеороликах, особенно в Турции, Казахстане и Белорусси.

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