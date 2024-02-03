Премьера спектакля "Урсула. Версия одиночества" прошла в Москве

Премьера спектакля "Урсула. Версия одиночества" прошла на театральной сцене в столичном районе Хамовники. Постановку по мотивам произведения "Сто лет одиночества" писателя и драматурга Габриэля Гарсиа Маркеса могли посмотреть москвичи и гости столицы.

Уникальность спектакля заключается в том, что выполнен он в стиле фламенко, однако сохранил в себе истовость классического русского драматического театра. Хореографом-постановщиком выступила Оксана Серик.

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