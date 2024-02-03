03 февраля, 22:45Культура
Премьера спектакля "Урсула. Версия одиночества" прошла в Москве
Премьера спектакля "Урсула. Версия одиночества" прошла на театральной сцене в столичном районе Хамовники. Постановку по мотивам произведения "Сто лет одиночества" писателя и драматурга Габриэля Гарсиа Маркеса могли посмотреть москвичи и гости столицы.
Уникальность спектакля заключается в том, что выполнен он в стиле фламенко, однако сохранил в себе истовость классического русского драматического театра. Хореографом-постановщиком выступила Оксана Серик.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.