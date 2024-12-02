Большой театр начал продажи билетов на балет "Щелкунчик" 2 декабря

Большой театр начал продажи билетов на балет "Щелкунчик". Под Новый год это одна из самых желанных постановок. В понедельник, 2 декабря, состоялся первый аукцион.

Максимальная ставка на билет составила 85 тысяч рублей. Начальная цена была – 50 тысяч за первый ряд партера. В этом году купить билеты можно только онлайн. Продажи начались в 10 часов утра, иногда страницы плохо грузились из-за большого числа желающих.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.