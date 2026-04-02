02 апреля, 15:35
48-й Московский международный кинофестиваль объявил программу и состав жюри
С 16 по 23 апреля в столице пройдет 48-й Московский международный кинофестиваль. В этом году в смотре примут участие около двухсот картин, среди них – 19 мировых и международных премьер и 96 российских премьер. География 48-го ММКФ охватит 43 государства.
Откроется кинофестиваль исторической драмой Александра Котта "Ангелы Ладоги". Фильм рассказывает о первых месяцах блокады Ленинграда.
Какие картины станут участниками основного конкурса и внеконкурсных программ? Кто войдет в состав жюри фестиваля? Об этом и многом другом на пресс-конференции рассказали:
- программный директор фестиваля Иван Кудрявцев;
- председатель отборочной комиссии Сергей Лаврентьев;
- член отборочной комиссии Евгения Тирдатова;
- кураторы программы "Свободная мысль" и конкурса документального кино ММКФ Григорий Либергал и Сергей Мирошниченко;
- куратор программы короткометражного кино Марина Озеренчук;
- куратор программы "Дикие ночи" Егор Москвитин.