Победителей Международного конкурса имени Сергея Михалкова наградили в Москве

В Москве наградили победителей Международного литературного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков. Торжественная церемония прошла в Российском фонде культуры.

В этом году конкурс собрал 396 заявок из 14 стран, включая Белоруссию, Индию, Грузию, Катар и Чили. Отбором победителей занималось профессиональное и молодежное жюри. В результате выбрали 13 произведений, которые стали лауреатами конкурса, а 3 из них – победителями.

