Участники "Московского долголетия" вышли на каток на Красной площади

Участники проекта "Московское долголетие" открыли сезон фигурного катания на ГУМ-катке. Для них провела специальный мастер-класс олимпийская чемпионка Наталья Линичук.

Все движения были подобраны так, чтобы их мог повторить любой человек, уверенно стоящий на коньках. В рамках мероприятия для участников выдали перчатки, шарфы и шапочки разных цветов, которые символизировали олимпийские кольца.

