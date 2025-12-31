31 декабря 2025, 12:00Город
Участники "Московского долголетия" вышли на каток на Красной площади
Участники проекта "Московское долголетие" открыли сезон фигурного катания на ГУМ-катке. Для них провела специальный мастер-класс олимпийская чемпионка Наталья Линичук.
Все движения были подобраны так, чтобы их мог повторить любой человек, уверенно стоящий на коньках. В рамках мероприятия для участников выдали перчатки, шарфы и шапочки разных цветов, которые символизировали олимпийские кольца.
