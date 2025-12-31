Красная площадь станет недоступной для прогулок в новогоднюю ночь

Главная площадь страны будет закрыта для прогулок в новогоднюю ночь. Полное закрытие Красной площади начнется 31 декабря в 18:00. Ограничения будут действовать до 10:00 следующего дня. Попасть к стенам Кремля в этот период будет невозможно.

Единственным исключением станет ГУМ-каток, который продолжит принимать посетителей по стандартному графику. Центральные площадки проекта "Зима в Москве" закроются для гостей сегодня в 16:00. Их работа возобновится уже 1 января в 10:00.

