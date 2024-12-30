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Новости

30 декабря, 14:30

Город

Разнообразная культурная программа ждет москвичей и гостей столицы в праздники

Разнообразная культурная программа ждет москвичей и гостей столицы в праздники

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Собянин рассказал о программе по озеленению Москвы

Разнообразная культурная программа ждет москвичей и гостей столицы в праздники. По всей Москве работают не только катки, но и ярмарки, а также концертные площадки.

На ВДНХ в павильоне "Цветоводство и озеленение" открыли самую новогоднюю экспозицию – крупнейшую в России выставку хвойных растений. Там можно узнать историю сосен, елей, пихт и других деревьев. Многие приходят, чтобы насладиться их ароматом и сфотографировать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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