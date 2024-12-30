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30 декабря, 08:30

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Москвичам рассказали о работе катков в новогоднюю ночь

Москвичам рассказали о работе катков в новогоднюю ночь

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Красная площадь в Москве будет закрыта с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Однако в 22:00 на ГУМ-катке начнется новогодний сеанс. Также каток в "Лужниках" скорректирует расписание сеансов 31 декабря, а 1 января он будет открыт с 09:30.

Как рассказала руководитель пресс-службы Парка Горького Вероника Алфимова, 31 декабря на катке будет не три сеанса, а два. Первый продлится с 15:00 до 20:00, а второй – с 22:00 до 03:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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