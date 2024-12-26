Росрыболовство заявило о достаточном количестве икры, выпущенной за год в РФ

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Глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о достаточном количестве выпущенной за год икры для внутреннего рынка.

В связи с этим он сообщил, что продукция будет доступна для россиян.

"На самом деле внутренний рынок потребляет где-то на уровне того объема, который сейчас был произведен. На экспорт уехало не так много", – уточнил Шестаков.

Ранее эксперт Ольга Лебединская заявила, что икра лососевых рыб возглавила топ товаров, которые сильнее всего выросли в цене в 2024 году. По ее словам, стоимость лососевой икры за год выросла на 51%, составив 3 023 рубля за килограмм.

В перечень также попало сливочное и оливковое масло с ростом на 32 и 24% (282 и 343 рубля) соответственно, уточнила она. Картофель, по ее словам, подорожал почти на 80%, более чем на 24 рубля за килограмм, а лук – на 31%, почти на 12 рублей за килограмм.

