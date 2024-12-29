Москвичам рассказали, какие мероприятия посетить в новогодние праздники

В новогодние каникулы в Москве пройдет много ярких событий. Яркую и насыщенную программу предлагает фестиваль "Путешествие в Рождество", который проходит на более чем тридцати площадках.

Так, 1 января в прокат выходит российское фэнтези "Волшебник Изумрудного города". Еще один семейный фильм, который стартует в прокате 1 января, – фильм "Финист. Первый богатырь".

Кроме того, в городе продолжается фестиваль "Московское чаепитие". До конца зимнего сезона более чем на 10 городских площадках можно попробовать легендарные московские плюшки и согреться ароматным чаем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.