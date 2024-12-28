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28 декабря, 17:45

Город

Москвичей ждут яркие события на новогодних каникулах

Москвичей ждут яркие события на новогодних каникулах

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В Москве уже начались новогодние мероприятия. На фестивале "Путешествие в Рождество" гостей ждут бесплатные катки, ледовые шоу, фотозоны в стиле советских кинокомедий и галерея дизайнерских елей. Все это можно увидеть на площади Революции, Манежной площади и окружных площадках в Марьине, Теплом Стане, Коптеве и Южном Медведкове.

На ВДНХ с 2 по 8 января пройдет насыщенная программа: самый большой каток столицы, лыжные трассы, тюбинговая горка, а также экскурсии, выставки и спектакли. На ярмарке у музея славянской письменности "Слово" можно будет приобрести сувениры, окунуться в праздничную атмосферу и насладиться уникальным новогодним декором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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