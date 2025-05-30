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30 мая, 15:15

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На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" можно попробовать мидии, зубатку и горбушу

На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" можно попробовать мидии, зубатку и горбушу

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Попробовать поморскую помокуху, мидии, зубатку и морского ежа можно на фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя", который открылся в разных районах столицы более чем на 30 площадках.

На фестивале представлена рыба со всей страны: из Мурманской области – пикша, скумбрия и морской еж, с Дальнего Востока – кета, горбуша и зубатка, из южных регионов – камбала, ставрида и мидии. Помимо дегустаций, для гостей проводят мастер-классы – можно расписать арт-объект в виде золотой рыбки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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