Весенняя уборка в Москве продлится еще несколько недель. Фасады зданий, дороги, мосты и тротуары отмывают от загрязнений. Основная задача заключается в уборке пыли и масляных пятен. На некоторых участках используют специальные моющие средства.

На Живописном мосту специалисты отмывают шумозащитные экраны с помощью автовышки и воды под большим напором. В рамках подготовки к весенне-летнему периоду после промывки бетонных и металлических конструкций производится их покраска.

