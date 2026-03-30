Коммунальные службы Москвы приступили к весенней мойке города

В Москве началась весенняя уборка. Коммунальные службы отмывают фасады зданий, дороги, тротуары и мосты. Нужно убрать пыль и масляные пятна, накопившиеся за зиму. В 2026 году весенняя погода наступила раньше обычного, поэтому коммунальщики ускорили работы.

Для мойки конструкций используют аппараты высокого давления, автовышки и поломоечные машины. Бетонные и металлические элементы промывают вручную, после чего красят. По словам урбанистов, за зиму на улицах, фасадах и прилегающих территориях скапливается большое количество вредных веществ от автомобилей и уличной грязи.

