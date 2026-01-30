Форма поиска по сайту

30 января, 17:15

Город

Полевые кухни работают для коммунальщиков, ликвидирующих последствия снегопада в Москве

Полевые кухни работают для коммунальщиков, ликвидирующих последствия снегопада в Москве

Температура воздуха до минус 27 градусов ожидается в Москве 31 января и 1 февраля

Строительные работы организованы на Троицкой линии метро от "Сосенок" до "Ватутинок"

Дневная температура может опуститься до минус 18 градусов в Москве в выходные

Каток на Северном речном вокзале стал точкой притяжения для жителей и гостей столицы

"Атмосфера": похолодание усилится в Москве 31 января

При строительстве Троицкой линии метро возведут ограждения от воздействия грунтов

Температура воздуха до минус 24 градусов ожидается в Москве в ночь на 1 февраля

Мастер-классы спортсменов проходят на лыжно-биатлонной трассе в "Лужниках"

Более 130 тыс человек посетили каток на Северном речном вокзале

Полевые кухни работают для сотрудников коммунальных служб, которые устраняют последствия затяжного снегопада в столице.

По словам работника ГБУ "Автомобильные дороги", начальника автодормехбазы № 5 Вадима Цепляева, полевые кухни работают круглосуточно, а если бригада не может приехать на пункт, то еду, чай и посуду передают в бочках.

Когда коммунальные службы закончат уборку снега и какие технологии применяют – об этом в эфире телеканала Москва 24.

