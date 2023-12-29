Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 09:45

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Благоустройство территорию возле вокзала Окружная на северо-востоке Москвы завершилось

Благоустройство территорию возле вокзала Окружная на северо-востоке Москвы завершилось

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На северо-востоке столицы благоустроили территорию возле вокзала Окружная. Для увеличившегося числа пассажиров появились удобные пешеходные маршруты от жилых кварталов.

Кроме того, в Локомотивном и Нововладыкинском проездах расширили старые и обустроили новые тротуары. Обновили свыше 18 тысяч "квадратов" проезжей части, сделали парковочные карманы. Вдобавок к этому, территорию теперь освещают более сотни энергосберегающих фонарей и уличных торшеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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