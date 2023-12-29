"Мой район. Обратная связь": городскую усадьбу Шубиных обновят

На Малой Дмитровке в Тверском районе Москвы отреставрируют городскую усадьбу Шубиных. Здание было построено в XVIII веке и с тех пор не раз перестраивалось. В конце XIX века в усадьбе гостил Чехов.

Работы в доме пройдут в рамках специальной программы по сохранению объектов культурного наследия "1 рубль за квадратный метр в год". Инвестор получил льготную ставку аренды исторического здания с условием, что восстановит постройку.