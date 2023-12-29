Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 07:45

Город

"Мой район. Обратная связь": городскую усадьбу Шубиных обновят

"Мой район. Обратная связь": городскую усадьбу Шубиных обновят

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома по улице Лавочкина

"Мой район. Обратная связь": типовой жилой дом обновили в Ярославском районе

Госучреждения столицы продолжат работать на новогодних выходных

Собянин объявил о завершении реконструкции лечебного корпуса больницы № 52

Годовой план по вводу недвижимости в Москве перевыполнен в 1,5 раза

Новости часа: Собянин назвал самые популярные площадки "Московской музейной недели"

Световое шоу покажут на "Солнце Москвы" 31 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

"Мой район. Навигатор": модернизация лечебного корпуса больницы № 52 завершилась в Москве

На Малой Дмитровке в Тверском районе Москвы отреставрируют городскую усадьбу Шубиных. Здание было построено в XVIII веке и с тех пор не раз перестраивалось. В конце XIX века в усадьбе гостил Чехов.

Работы в доме пройдут в рамках специальной программы по сохранению объектов культурного наследия "1 рубль за квадратный метр в год". Инвестор получил льготную ставку аренды исторического здания с условием, что восстановит постройку.

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика