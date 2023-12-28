"Мой район. Обратная связь": завершилась реставрация скульптур "Времена года"

На Ленинском проспекте закончили реставрацию скульптурных композиций "Времена года". Статуи уже вернули на главные ворота Александринского дворца в Нескучном саду.

Перед реставраторами стояла непростая задача, так как облик скульптур несколько раз менялся. О том, как выглядела композиция изначально, можно было догадаться только по рисунку 1830 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".