27 декабря, 10:20Город
"Мой район. Обратная связь": реставрация усыпальницы семейства Кноп на Введенском кладбище
В столице подвели итоги реставрации усыпальницы семейства Кноп на Введенском кладбище. Это место упокоения крупнейших предпринимателей конца XIX века.
Специалисты укрепили конструкции памятника, отреставрировали фасады и интерьеры, а также восстановили утраченные архитектурные элементы. Усыпальница на Введенском кладбище стала лауреатом конкурса "Московская реставрация". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь