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27 декабря, 10:20

Город

"Мой район. Обратная связь": реставрация усыпальницы семейства Кноп на Введенском кладбище

"Мой район. Обратная связь": реставрация усыпальницы семейства Кноп на Введенском кладбище

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В столице подвели итоги реставрации усыпальницы семейства Кноп на Введенском кладбище. Это место упокоения крупнейших предпринимателей конца XIX века.

Специалисты укрепили конструкции памятника, отреставрировали фасады и интерьеры, а также восстановили утраченные архитектурные элементы. Усыпальница на Введенском кладбище стала лауреатом конкурса "Московская реставрация". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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