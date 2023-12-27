"Мой район. Обратная связь": реставрация усыпальницы семейства Кноп на Введенском кладбище

В столице подвели итоги реставрации усыпальницы семейства Кноп на Введенском кладбище. Это место упокоения крупнейших предпринимателей конца XIX века.

Специалисты укрепили конструкции памятника, отреставрировали фасады и интерьеры, а также восстановили утраченные архитектурные элементы. Усыпальница на Введенском кладбище стала лауреатом конкурса "Московская реставрация". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".