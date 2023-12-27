ЦОДД рекомендовал москвичам до конца недели использовать общественный транспорт

В связи с увеличением количества поездок в преддверии Нового года столичный ЦОДД рекомендует горожанам чаще использовать общественный транспорт.

Кроме того, в телеграм-канале Дептранса сообщили, что в Москве локальные затруднения наблюдаются на Садовом кольце, ТТК в районе Киевского путепровода, а также на МКАД в районе Варшавского шоссе.

Также ведомство предупреждает, что 6 января на время богослужения в Храме Христа спасителя изменятся маршруты автобусов м6 и с755.