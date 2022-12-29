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29 декабря, 22:30

Город

Светящиеся узорные арки украсили Москву

Светящиеся узорные арки украсили Москву

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Светящиеся узорные арки, ставшие уже визитной карточкой новогодней Москвы, заняли свои места. Огромные инсталляции каждый год устанавливают на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий мост, Площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках. В общей сложности в конструкциях установлено более полумиллиона светодиодов.
Все эти световые декорации напоминают фасады главных столичных театров.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

городвидеоСветлана Ключникова
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