Светящиеся узорные арки украсили Москву

Светящиеся узорные арки, ставшие уже визитной карточкой новогодней Москвы, заняли свои места. Огромные инсталляции каждый год устанавливают на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий мост, Площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках. В общей сложности в конструкциях установлено более полумиллиона светодиодов.

Все эти световые декорации напоминают фасады главных столичных театров.

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