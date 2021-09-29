Москвич прокомментировал установку лежачего полицейского для самокатов

В Москве около дома в центре города установили первый лежачий полицейский для электросамокатов. Местный житель рассказал, что на этом месте его чуть не сбили самокатчики, и выразил надежду, что этому будет положен конец.

"Я хожу на работу и с работы по этой улице. И очень часто здесь толпа самокатчиков, особенно вечером, и от них никакого спасения нет, поскольку ездить они, видимо, не умеют и правила никогда не учили", – отметил мужчина.

Подробнее о том, как выглядит преграда и не помешает ли она пожилым людям и мамам с колясками, – в эфире телеканала Москва 24.