29 августа, 14:30

Город

Москвичи смогут увидеть королевских корги в нарядах на ВДНХ

Москвичи смогут увидеть королевских корги в нарядах на ВДНХ

Пять станций построят на Филевской линии столичного метро

"Атмосфера": 18 градусов ожидается в Москве днем 29 августа

Мастер-классы и выставка "Родные мотивы" пройдут в рамках Московской недели моды

Москвичи и туристы смогут сдать нормативы ГТО в 10 парках города

Москвичи потратят около 25–30 тыс рублей на сборы ребенка в школу

Турниры по шахматам пройдут на площадках "Лета в Москве" до 7 сентября

Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

Новый участок Филевской линии столичного метрополитена продлят до Сколкова

Движение поездов остановили между станциями метро "Тютчевская" и "Новаторская"

Жители и гости Москвы могут посетить модные показы, мастер-классы и выставку "Родные мотивы" в "Зарядье", а на ВДНХ – увидеть королевских корги в уникальных нарядах.

Кроме того, в парке "Красная Пресня" с 29 по 31 августа вновь пройдет фестиваль водных фонариков. В мае гостями данного фестиваля уже стали более 7 тысяч человек. В усадьбе Воронцова 30 августа пройдет тематический день урожая, посвященный празднованию Яблочного, Орехового и Медового спасов.

О том, как провести выходные, – в эфире телеканала Москва 24.

Наталия Шкода Роман Карлов Елизавета Двирник

