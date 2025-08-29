Москвичи смогут увидеть королевских корги в нарядах на ВДНХ

Жители и гости Москвы могут посетить модные показы, мастер-классы и выставку "Родные мотивы" в "Зарядье", а на ВДНХ – увидеть королевских корги в уникальных нарядах.

Кроме того, в парке "Красная Пресня" с 29 по 31 августа вновь пройдет фестиваль водных фонариков. В мае гостями данного фестиваля уже стали более 7 тысяч человек. В усадьбе Воронцова 30 августа пройдет тематический день урожая, посвященный празднованию Яблочного, Орехового и Медового спасов.

