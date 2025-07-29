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Новости

Новости

29 июля, 23:00

Город

Москвичам рассказали, где можно охладиться во время аномальной жары

Москвичам рассказали, где можно охладиться во время аномальной жары

В Москве откроется передвижная выставка "Война миров 3.0"

Площадку "Зеленый дворик" откроют в рамках фестиваля "Театральный бульвар" в Москве

Несколько крупных спортивных событий пройдут в Москве в начале августа

Зоны для коворкинга, сувенирные лавки и кафе появятся на Пушкинской набережной

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"Мой район. Новости": в Москве благоустроят Щелковское шоссе

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлен в Москве. От таких погодных условий жители и гости столицы спасаются на пляжах.

Платные места отдыха предлагают москвичам и туристам места в тени или на солнце, с музыкой и шезлонгами. Для тех, кто предпочитает загорать возле водных объектов бесплатно, в столице открыты "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор – 3", Пионерский пруд и Тропарево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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