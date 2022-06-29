Трафик на столичных дорогах оценили в 6 баллов

В столице постепенно скапливаются заторы. На столичных дорогах 6 баллов, однако в час пик ситуация может ухудшиться.

Так, по прогнозам ЦОДД, в ближайшее время москвичи встанут в 7-балльных заторах. Хуже всего традиционно дела будут обстоять в центре, а также по направлениям в область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.