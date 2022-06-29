"Это наш город": в Москве упросили получение продуктов на молочной кухне

Получить продукты на молочной кухне стало проще. Теперь их выдача производится раз в две недели. Раньше родители могли приходить за молочкой только раз в месяц или раз в семь дней.

График можно скорректировать даже в месяц выдачи. Главное, чтобы до даты посещения пункта оставалось не меньше шести дней. Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на портале mos.ru. Услуга доступна с декабря прошлого года.

