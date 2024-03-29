Реконструкция Голутвинского подводного газопровода выполнена на 80%

Реконструкция Голутвинского подводного газопровода близится к завершению. Работы выполнены на 80%, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. Газопровод обеспечен тройной защитой: железобетонным кольцом, стальным футляром и дополнительным слоем бетона между ними. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации – более 40 лет.

Кроме того, обновленный дюкер оборудуют автоматическими запорными устройствами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.