Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 марта, 16:00

Город

Реконструкция Голутвинского подводного газопровода выполнена на 80%

Реконструкция Голутвинского подводного газопровода выполнена на 80%

"Техно": топ-3 столичных приложения по улучшению города

Строительные леса установили на семиэтажном здании ЦУМа

Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Новости часа: Собянин открыл новый спортивный комплекс с бассейном на западе Москвы

Исторические здания завода "Борец" перевезут на новое место

Несколько улиц ушли под воду в Нахабине

Мэр Москвы: открыли прием заявок на конкурс проектов в области строительства

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городских проектах по поддержке людей с инвалидностью

"Техно": как работают столичные приложения по улучшению города

Реконструкция Голутвинского подводного газопровода близится к завершению. Работы выполнены на 80%, сообщил заммэра Петр Бирюков.

Дюкер прокладывается по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными. Газопровод обеспечен тройной защитой: железобетонным кольцом, стальным футляром и дополнительным слоем бетона между ними. Такой метод обеспечивает высокую надежность и длительный срок эксплуатации – более 40 лет.

Кроме того, обновленный дюкер оборудуют автоматическими запорными устройствами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика