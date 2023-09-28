Экотропа появится в новом московском парке "Яуза"

В столичном парке "Яуза" появится новая экологическая тропа. Она будет начинаться рядом со станцией метро "Ботанический сад" и поведет к зоне отдыха под Московским скоростным диаметром. Благодаря новым экотропам в парке "Яуза" возникнет единый пешеходный маршрут от МКАД до Лосиного острова.

Известно, что часть работ в данной зеленой зоне отдыха выполнена. Например, специалисты уже благоустроили сквер по Олонецкому проезду.

Подробнее о том, на какой стадии находятся работы по благоустройству парка, – в эфире телеканала Москва 24.