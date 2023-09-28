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28 сентября, 12:30

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Экотропа появится в новом московском парке "Яуза"

Экотропа появится в новом московском парке "Яуза"

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В столичном парке "Яуза" появится новая экологическая тропа. Она будет начинаться рядом со станцией метро "Ботанический сад" и поведет к зоне отдыха под Московским скоростным диаметром. Благодаря новым экотропам в парке "Яуза" возникнет единый пешеходный маршрут от МКАД до Лосиного острова.

Известно, что часть работ в данной зеленой зоне отдыха выполнена. Например, специалисты уже благоустроили сквер по Олонецкому проезду.

Подробнее о том, на какой стадии находятся работы по благоустройству парка, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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