ВДНХ пригласил москвичей на День старшего поколения

ВДНХ приглашает москвичей на День старшего поколения. 1 октября посетители смогут поучаствовать в познавательных экскурсиях и творческих мастер-классах, которые организуют в нескольких павильонах выставки.

На некоторые мероприятия нужно будет заранее зарегистрироваться. Например, на обзорную экскурсию в музее славянской письменности "Слово" или для прогулки по центру "Космонавтика и авиация".



Кроме ВДНХ, День старшего поколения можно отметить на фестивале "Счастливый возраст". Он проходит с 26 по 29 сентября во всех центрах "Московского долголетия".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.