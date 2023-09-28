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28 сентября, 08:30

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ВДНХ пригласил москвичей на День старшего поколения

ВДНХ пригласил москвичей на День старшего поколения

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ВДНХ приглашает москвичей на День старшего поколения. 1 октября посетители смогут поучаствовать в познавательных экскурсиях и творческих мастер-классах, которые организуют в нескольких павильонах выставки.

На некоторые мероприятия нужно будет заранее зарегистрироваться. Например, на обзорную экскурсию в музее славянской письменности "Слово" или для прогулки по центру "Космонавтика и авиация".

Кроме ВДНХ, День старшего поколения можно отметить на фестивале "Счастливый возраст". Он проходит с 26 по 29 сентября во всех центрах "Московского долголетия".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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