В столице зафиксировали повышенный спрос на рынке дорогих новостроек

В Москве новый всплеск интереса к дорогим новостройкам. По данным аналитиков, на первичном рынке количество сделок с жильем бизнес-класса выросло на 46%, несмотря на рост стоимости квадратного метра. Всего за месяц он прибавил 3% и в августе стоил уже 450 тысяч рублей.

По статистике, чаще всего жилье бизнес-класса покупают владельцы малого и среднего бизнеса в возрасте 38–45 лет. Более половины из них зарабатывают от 500 тысяч рублей в месяц. Самые популярные локации у покупателей – Южный, Северо-Западный и Западный округа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.