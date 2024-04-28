Традиционный фестиваль "Пасхальный дар" заработал в столице

В Москве открылся традиционный фестиваль "Пасхальный дар". Благотворительные организации и волонтеры подготовили специальные акции, лекции, мастер-классы, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и базары.

Все желающие смогут принять участие в акции "Пасхальное дерево добра". Для этого с ветки нужно будет снять яйцо, на котором размещен QR-код для пожертвований в одну из благотворительных организаций. Отдельным действом станет роспись двухметровых пасхальных яиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

