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28 апреля, 18:15

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Традиционный фестиваль "Пасхальный дар" заработал в столице

Традиционный фестиваль "Пасхальный дар" заработал в столице

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Благотворительные акции и лекции пройдут на фестивале "Пасхальный дар"

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В Москве открылся традиционный фестиваль "Пасхальный дар". Благотворительные организации и волонтеры подготовили специальные акции, лекции, мастер-классы, инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и базары.

Все желающие смогут принять участие в акции "Пасхальное дерево добра". Для этого с ветки нужно будет снять яйцо, на котором размещен QR-код для пожертвований в одну из благотворительных организаций. Отдельным действом станет роспись двухметровых пасхальных яиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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