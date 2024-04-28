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28 апреля, 09:15

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Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая

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Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая. Как рассказали в департаменте ЖКХ, после завершения отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду.

В том числе специалисты проверят все трубы на герметичность. Для этого подачу воды в квартиры отключат, а давление в системе повысят. По нормативу такие работы могут длиться 2 недели, однако столичные коммунальщики справляются максимум за 10 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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