Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 14 мая. Как рассказали в департаменте ЖКХ, после завершения отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду.

В том числе специалисты проверят все трубы на герметичность. Для этого подачу воды в квартиры отключат, а давление в системе повысят. По нормативу такие работы могут длиться 2 недели, однако столичные коммунальщики справляются максимум за 10 дней.

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