В Москве заработали катки на ВДНХ, в Парке Горького и "Лужниках"

В Москве заработали катки на ВДНХ, в Парке Горького и в "Лужниках". Каток на ВДНХ сможет работать даже при температуре до +10 градусов.

Билет на катки в Парке Горького и на ВДНХ можно приобрести онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

