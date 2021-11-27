Заторы образовались в Москве из-за отправившихся на шопинг горожан

В Москве образовался затор на развязке МКАД на Юго-востоке Москвы. Там располагаются "Мега Белая Дача" и рынок "Садовод".

Чтобы снять эти кадры, съемочная группа два часа добиралась до места. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.