Более 700 кв м паркетов отреставрировали в Египетском павильоне усадьбы Останкинкино

Более 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов отреставрировали в Египетском павильоне усадьбы Останкино, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Специалисты полностью завершили обновление павильона.

Останкинский дворец – жемчужина русского искусства конца XVII века. Он был построен из дерева и вместе с интерьерами полностью сохранился до наших дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.