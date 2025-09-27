Форма поиска по сайту

27 сентября, 13:15

Транспорт

Участок станции Калужско-Рижской линии метро закрыли на два дня

Участок станции Калужско-Рижской линии метро закрыли на два дня

Участок станции Калужско-Рижской линии метро закрыли на два дня из-за строительства перехода на "Академическую" Троицкой линии. Для удобства пассажиров запустили бесплатные автобусы между закрытыми станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская".

Также временно не работает на вход и выход станция "Шабаловская". Чтобы транспорт мог ходить без задержек, с минимальными интервалами, временно изменили схему дорожного движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоСтанислав КуликРустам Шафиуллин

