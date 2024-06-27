Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 06:45

Город

Ремонт МФЦ в переулке Сивцев Вражек завершится в декабре 2024 года

Ремонт МФЦ в переулке Сивцев Вражек завершится в декабре 2024 года

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В Москве капитальный ремонт центра госуслуг "Мои документы" в переулке Сивцев Вражек завершится в декабре. Внутри он кардинально изменится – коридоры станут шире, появится больше кабинетов, в том числе комната матери и ребенка, а также детский игровой уголок и многое другое.

Снаружи МФЦ тоже преобразится. Специалисты приведут в порядок его кровлю, фасад и обновят витражное остекление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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