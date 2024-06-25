Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая прогулочная набережная появится в музее-заповеднике "Коломенское" на юге столицы в рамках реализации масштабного проекта обновления, рассказал заммэра Петр Бирюков. Его слова приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как он отметил, проект рассчитан на три года. Так, в 2024-м специалисты приведут в порядок улицу Жужу и благоустроят 3,5 километра набережной Москвы-реки от станции "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста.

Во время работ будут закрыты участок от пересечения улиц Жужи и Нижней до окончания причальной зоны, а также вся набережная. В этом месте ведется модернизация инженерных сетей и устройство оснований под новые инфраструктурные объекты.

Кроме того, на участке от причальной зоны до Коломенского ручья работники возведут экотропу.

В ведомстве добавили, что в рамках проекта для горожан создадут павильоны питания и проката, а также зоны развлечения для детей. Для молодоженов поставят свадебный сад с церемониальным павильоном.

При этом на причальной площади "Коломенское" пройдет реконструкция, которая включит в себя павильоны речного транспорта, залы ожиданий, торговые павильоны, инфоцентр, ресторан с летней террасой, площадки для танцев и представлений.

Помимо этого, пешеходную часть набережной расширят за счет настила для беговой дорожки, а зимой там будут организовывать каток протяженностью около 1,8 километра. В южной части набережной появится павильон с раздевалками, пункт проката, зона отдыха у воды, площадка для воркаута, более 10 полей для игры в пляжный волейбол и детская площадка с геопластикой.

Между тем Сергей Собянин сообщал о грядущей реабилитации части природно-исторического парка "Москворецкий". В проект войдут набережная Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста, а также самые востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. По словам градоначальника, эти участки будут объединены в единую прогулочную зону.

Вместе с этим приведут в порядок территорию во дворах домов между улицей Твардовского и Туркменским проездом – обновят имеющиеся площадки и парковку, добавил мэр.