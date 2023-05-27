Выставка в честь 200-летия писателя Александра Островского открылась на Арбате

Выставка к 200-летию писателя Александра Островского открылась на Арбате в рамках акции "Библионочь". Экспозицию представил Малый театр.

Его еще при жизни писателя Малый театр называли его домом, в фондах хранится история спектаклей по его пьесам.

Стенды посвящены отдельным постановкам, среди них в том числе и те, которые находятся в репертуаре театра в данный момент. Например, "Бедность не порок", "Женитьба Бальзаминова", "Без вины виноватые" и другие. Экспонаты сопровождают цитаты из пьес драматурга.

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