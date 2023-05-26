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15:45

Безопасность

Столичные спасатели показали работу пожарного корабля в преддверии Дня пожарной охраны

Столичные спасатели показали работу пожарного корабля в преддверии Дня пожарной охраны

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Работу пожарного корабля показали столичные спасатели в преддверии Дня пожарной охраны. Борт "Надежда" около 20 лет работает на Москве-реке. Его используют для тушения пожаров на судах или в прибрежной зоне.

Например, этот корабль участвовал в тушении пожаров на причале "Лужники", ТЭЦ на Раушской набережной и на фабрике "Красный Октябрь". Команда пожарного корабля состоит из шести человек, в их числе трое пожарных.

На судне доставляют боевой расчет, пожарное оборудование и средства тушения. Также оно используется как насосная станция. По словам спасателей, воды при тушении пожаров в столице часто не хватает, поэтому ее приходится брать из рек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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безопасностьвидеоРоман Карлов
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