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27 февраля, 15:30

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"Актуальный репортаж": краевед рассказал об истории развития районов Солнцево и Бутово

"Актуальный репортаж": краевед рассказал об истории развития районов Солнцево и Бутово

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В столице продолжают строить Московский скоростной диаметр, который соединяет многие районы и позволяет быстрее проехать сквозь весь город. Так, можно будет быстрее добраться до Солнцева и Бутова, экономия времени составит 15–20 минут.

В свою очередь, краевед рассказал, что было в этой части столицы веком раньше. Подробнее об изменениях и о том, как обстоят дела с транспортом в Солнцеве и Бутове на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.

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