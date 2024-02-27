"Актуальный репортаж": краевед рассказал об истории развития районов Солнцево и Бутово

В столице продолжают строить Московский скоростной диаметр, который соединяет многие районы и позволяет быстрее проехать сквозь весь город. Так, можно будет быстрее добраться до Солнцева и Бутова, экономия времени составит 15–20 минут.

В свою очередь, краевед рассказал, что было в этой части столицы веком раньше. Подробнее об изменениях и о том, как обстоят дела с транспортом в Солнцеве и Бутове на данный момент, – в эфире телеканала Москва 24.