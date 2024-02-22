Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в 2024 году

В Москве в 2024 году благоустроят более 120 территорий объектов образования. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По задумке, после облагораживания эти зоны должны стать районными точками притяжения, где отдыхать и заниматься спортом смогут все желающие. Проекты предусматривают замену пешеходных дорожек, ремонт детских площадок, футбольных, волейбольных и баскетбольных полей, а также площадок для воркаута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.