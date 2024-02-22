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22 февраля, 15:00

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Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в 2024 году

Более 120 территорий объектов образования благоустроят в Москве в 2024 году

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В Москве в 2024 году благоустроят более 120 территорий объектов образования. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По задумке, после облагораживания эти зоны должны стать районными точками притяжения, где отдыхать и заниматься спортом смогут все желающие. Проекты предусматривают замену пешеходных дорожек, ремонт детских площадок, футбольных, волейбольных и баскетбольных полей, а также площадок для воркаута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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