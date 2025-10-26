Форма поиска по сайту

26 октября, 10:00

Реконструкция "Олимпийского" в Москве завершится в 2027 году

Реконструкция спортивно-развлекательного комплекса "Олимпийский" в Москве планируют завершить в 2027 году. После обновления его площадь увеличится с 55 до 850 тысяч квадратных метров.

В состав обновленного "Олимпийского" войдут четыре здания, включая концертный зал-трансформер на 12 тысяч мест, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, ледовую арену, кинокластер и 38 ресторанов. Ежегодно здесь смогут принимать более 60 миллионов посетителей.

