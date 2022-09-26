Путепровод в сторону Варшавского шоссе готов на 25% – Бочкарев

В Москве продолжается реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Путепровод в сторону Варшавского шоссе готов на четверть. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты построят и реконструируют почти 10 километров дорог. В их числе – семь путепроводов и один тоннель с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу. Также на участке с 26-го по 31-й километр МКАД сделают двухполосные боковые проезды.

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