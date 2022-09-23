Новая зона отдыха с детскими площадками появится в столичном районе Щукино

В столичном районе Щукино почти готова новая зона отдыха. Ее обустраивают на Авиационной улице рядом с крупным жилым комплексом. Об этом рассказали в управе.

Работы проводили по программе "Мой район". Теперь неухоженное пространство полностью приспособили для комфортных прогулок. Сделали дорожки, обновили газоны. Сейчас заканчивают монтировать детские площадки, дополнительные фонари, а также обустраивают зоны тихого отдыха.

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