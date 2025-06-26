Мосводостоку исполнится 50 лет в 2025 году

В этом году Мосводосток отмечает 50-летие. Благодаря специалистам предприятия в столице отлажена работа сложнейших гидротехнических сооружений и десятков тысяч километров водосточных сетей.

Сотрудники Мосводостока ежедневно следят за состоянием рек и водоемов города. На базе предприятия работает уникальный коммунальный флот – 30 специализированных судов, которые патрулируют акватории Москвы-реки и Яузы в любую погоду.

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