26 февраля, 19:45Город
МФЦ у станции метро "Семеновская" в Москве реконструируют
Многофункциональный центр вблизи станции метро "Семеновская" в Москве реконструируют. Комитет по архитектуре и градостроительству столицы внес изменения в правила землепользования и застройки для реконструкции здания в районе Соколиная Гора. Об этом сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.
Ожидается, что обновленный МФЦ станет современным пространством, объединяющим научные, производственные и деловые функции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.