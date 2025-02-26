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26 февраля, 19:45

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МФЦ у станции метро "Семеновская" в Москве реконструируют

МФЦ у станции метро "Семеновская" в Москве реконструируют

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Многофункциональный центр вблизи станции метро "Семеновская" в Москве реконструируют. Комитет по архитектуре и градостроительству столицы внес изменения в правила землепользования и застройки для реконструкции здания в районе Соколиная Гора. Об этом сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

Ожидается, что обновленный МФЦ станет современным пространством, объединяющим научные, производственные и деловые функции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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