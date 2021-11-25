Все столичное роддома и перинатальные центры подключили к ЕМИАС

Все роддома и перинатальные центры в Москве подключены к единой цифрой платформе здравоохранения ЕМИАС. Система позволит повысить качество оказания работы с пациенткам в период беременности и родов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь все данные о результатах всех обследований, анализов, и сделанных назначениях доступны врачам в акушерских стационарах. В электронную медицинскую карту загружается выписной эпикриз родильницы, что помогает врачам, если женщина обратится за помощью уже после родов.

Благодаря ЕМИАС врачи тратят меньше времени на документы и могут сосредоточится на основной работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.